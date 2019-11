Mercato Juventus: bianconeri a caccia di due futuri top player

Nome nuovo per il mercato della Juventus: Fabio Paratici ha messo in lista acquisti Tahith Chong, ala olandese del Manchester United, classe 1999. Il direttore sportivo dei bianconeri sogna un altro colpo alla Pogba: l'esterno sinistro dalla folta chioma, tra i talenti più promettenti del calcio olandese ed europeo, è in scadenza di contratto a fine stagione e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Manchester United.

L'indiscrezione, che circolava da giorni a Torino, trova conferme anche da parte della stampa inglese. Chong, grandi doti atletiche e tecniche, è arrivato a parametro zero dalla giovanili del Feyenoord ed ha subito attirato l'interesse di tanti top club per il suo dinamismo in campo e la sua qualità, tanto che molti sono convinti che potrebbe giocare anche da mezzala a centrocampo.

Oltre a Chong, la Juventus sta seguendo un altro talento emergente del calcio europeo: Erling Braut Haaland. L'attaccante del Salisburgo a furia di gol è ormai a destinato a diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato: sulle sue tracce ci sono diverse big europee, e davanti a tutti, secondo il Guardian, ci sarebbero Juventus e Manchester United.

Nell'estate del 2018 Paratici era già piombato sul bomber norvegese, ma era stato costretto ad incassare un rifiuto: l'approccio era arrivato troppo presto. Ora l'obiettivo è riallacciare i contatti per anticipare le rivali, tra queste Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City e United, Arsenal, Bayern Monaco e Chelsea, tutte interessate alle imprese di questo giovane che sta stupendo l'Europa.

A suon di gol Haaland ora vale circa 40 milioni di euro, ed entro fine stagione il prezzo potrebbe salire fino ad oltre 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 09:58