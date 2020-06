Mercato Juventus: blitz per l'attaccante del Napoli

La finale di Coppa Italia di mercoledì sera tra Juventus e Napoli potrebbe essere l'occasione per i due club di fare passi avanti nella trattativa per il trasferimento di Arek Milik a Torino. Secondo le indiscrezioni, la società partenopea ha concesso una parziale apertura per la partenza del bomber polacco, con l'inserimento di alcune contropartite nella trattativa: da qui l'accelerazione dei bianconeri, che sperano di chiudere il prima possibile.

Il patron Aurelio De Laurentiis vuole 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma è disposto a considerare alcune contropartite interessanti: Tuttosport riporta i nomi dei difensori Romero e Rugani, del portiere Perin e dell'esterno Luca Pellegrini. Al club partenopeo piace anche Federico Bernardeschi, considerato un possibile erede di José Callejon.

Milik ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo presentata dagli azzurri, e con il contratto in scadenza nel 2021 è sempre più vicino alla cessione. Il giocatore ha già dato il via libera alla Juventus, e aspetta l'accordo tra le due società.

Mercoledì a margine della Coppa Italia, o al massimo nei giorni o nella settimana successiva, ci sarà un incontro tra le due parti per provare a definire l'affare.

A Milik erano stati accostati negli scorsi mesi anche Arsenal e Atletico Madrid, ma dall'estero non sono arrivate iniziative concrete per il giocatore, che ormai si è promesso alla Juventus.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 10:48