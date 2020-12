Mercato Juventus, bomber low cost: tre nomi per Andrea Pirlo

La Juventus è alla ricerca di una quarta punta che possa dare più alternative in attacco ad Andrea Pirlo, che ora è costretto a sovrautilizzare Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, considerate le precarie condizioni fisiche di Paulo Dybala, ancora lontano dalla miglior forma.

Mentre sembrano sfumare le opzioni Milik e Giroud, il club bianconero potrebbe puntare su un colpo low cost: tra i diversi nomi accostati nelle ultime ore ai bianconeri c’è Leonardo Pavoletti.

La punta del Cagliari, che sta seguendo con attenzione anche l’Inter, potrebbe rientrare nell’operazione tra il club sardo e i bianconeri per Reynolds, il terzino del Dallas Fc dato molto vicino alla Vecchia Signora. L’ipotesi è quella di uno scambio di prestiti, con Pavoletti che approderebbe sotto la Mole fino al termine della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tra gli altri attaccanti a costi contenuti per gennaio c’è anche Fernando Llorente. Lo spagnolo, finito ai margini con Gattuso, è in uscita dal Napoli ed è stato offerto ai bianconeri, che stanno valutando i vantaggi dell’operazione.

Un altro nome curioso spuntato nelle ultime ore è quello di Simone Zaza, in uscita dal Torino: per la punta lucana sarebbe un ritorno in bianconero, dopo la stagione 2015/2016, in cui segnò 8 reti in 24 partite giocate con la maglia della Vecchia Signora.

OMNISPORT | 28-12-2020 11:10