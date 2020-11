Mercato Juventus, caccia al big del Milan: indizio social

Il possibile arrivo di Hakan Calhanoglu dal Milan continua a stuzzicare i tifosi della Juventus. Il centrocampista turco è una colonna portante della squadra di Stefano Pioli, ma la frenata nelle trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, stanno mettendo in forte dubbio il suo futuro in rossonero.

L’ex Bayer Leverkusen è stato accostato nelle ultime settimane alla Juventus, che secondo le indiscrezioni lo ha designato come sostituto di Aaron Ramsey, già dal prossimo gennaio. Ad alimentare i rumors un indizio social: il centrocampista turco nel pomeriggio di lunedì ha postato sui suoi profili social una foto in compagnia del difensore della Juventus e connazionale Merih Demiral, a Torino.

Tanto è bastato per scatenare le fantasie dei tifosi, che sperano in un possibile arrivo anticipato già nella sessione invernale di mercato. Calhanoglu, in scadenza il 30 giugno, ha chiesto per il prolungamento del contratto 7 milioni di euro: troppi per il Diavolo, che comunque proverà a trattenerlo, e con lui Gianluigi Donnarumma.

Così si è espresso sulla situazione il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini: “Un incontro per il rinnovo di Calhanoglu ci sarà sicuramente, la nostra intenzione è quella di provare a tenere il ragazzo, come stiamo provando a tenere Gigio Donnarumma. Naturalmente, poi, dobbiamo essere contenti in due. In questo momento credo che lui sia abbastanza sereno. Anche quando non faceva prestazioni eccezionali, dava l’anima. Punto di forza, questo, ma a volte può anche essere un punto debole”.

