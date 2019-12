Mercato Juve: caccia al centrocampista dopo il grave infortunio

Il grave infortunio di Sami Khedira ha provocato una voragine nella rosa della Juventus. Il centrocampista tedesco con Maurizio Sarri aveva ritrovato la centralità persa agli ordini di Massimiliano Allegri, partendo tre volte titolare in Champions League e nove volte in serie A. L’operazione al ginocchio a cui si è sottoposto mercoledì lo costringerà però a uno stop di tre mesi che preoccupa non poco il tecnico toscano, che sente di non avere le alternative giuste a centrocampo.

Né Rabiot, né Ramsey hanno fornito finora in quel reparto prestazioni degne del loro stipendio ed Emre Can, che sembra sempre più fuori dai piani tecnici dell’ex mister del Napoli, vuole lasciare Torino a gennaio. Pjanic e Matuidi sono spremuti, e non può bastare il solo Bentancur a coprire il vuoto: in vista della sessione invernale la Vecchia Signora si guarderà intorno alla ricerca di un centrocampista.

Ecco che in casa bianconera torna caldissimo il nome di Ivan Rakitic, centrocampista croato esubero nel Barcellona. Il vice campione del mondo vuole un ingaggio molto alto, ma potrebbe arrivare in cambio dello stesso Emre Can, con conguaglio economico in favore della Juventus.

Un altro nome sulla lista di Paratici è quello di Leandro Paredes, nazionale argentino che al Paris Saint Germain trova poco spazio; e poi Sandro Tonali. I bianconeri sono da tempo in vantaggio sui rivali per il centrocampista bresciano, e stanno ragionando se mettere a segno il colpo già a gennaio, anticipando così le trattative previste per il prossimo giugno.

Secondo gli osservatori bianconeri, Tonali è pronto per vestire la maglia dei campioni d’Italia: l’affare potrebbe essere avviato anche se Cellino per liberarsene a metà stagione aspetta un’offerta importantissima.

Questa la nota del club in merito all’operazione di Khedira: “Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di “pulizia” per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi”.

