Mercato Juventus: caos attacco, spunta un nuovo nome

In casa Juventus c’è tanto fermento. Andrea Pirlo attende, con ansia, il nome del nuovo attaccante per iniziare a studiare tutte le soluzioni tattiche per creare un tridente da sogno con Cristiano Ronaldo e Dybala.

Con Gonzalo Higuain ormai ai saluti (atteso l’ufficialità del suo passaggio all’Inter Miami), la Vecchia Signora ha fretta di completare il proprio reparto offensivo. Il sogno resta Luis Suarez, in uscita dal Barcellona.

La trattativa con l’uruguaiano pare bloccata, anche per colpa dell’inserimento dell’Atletico Madrid che pare intenzionato a fare sul serio per regalare al tecnico Pablo Diego Simeone un attaccante di valore internazionale.

La Juventus non sembra intenzionata a mollare la presa. Luis Suarez è considerato il giocatore ideale per rendere l’attacco bianconero fenomenale. Il vero problema sono le tempistiche, che rischiano di allungarsi.

Le alternative non mancherebbero. Alvaro Morata è un’opzione da non escludere (ma l’Atletico Madrid non sembra intenzionato a lasciarlo partire, se non per cifre importanti). Sullo sfondo il “solito” Edin Dzeko, altro obiettivo bianconero.

Nel frattempo, dall’Inghilterra, giungono indiscrezioni che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Olivier Giroud, attaccante 33enne di proprietà del Chelsea (già accostato, in passato a diversi club italiani, in particolare a Lazio e Inter).

Insomma, la Vecchia Signora sta valutando tutte le opzioni. La fretta di arrivare alla classica fumata bianca e presentare quello che sarà l’erede di Gonzalo Higuain è tanta ma, ovviamente, si tratta di un’operazione non semplice.

OMNISPORT | 11-09-2020 08:07