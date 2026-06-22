Si scalda l'asse Torino-Istanbul, con il Besiktas che potrebbe regalare a Italiano due giocatori in cerca di riscatto dopo il non certo esaltante passaggio alla Juventus

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Si fa rovente l’asse Torino-Istanbul, con il Besiktas di Italiano che, dopo l’inserimento per Vlahovic, sarebbe pronto a dare una mano a Carnevali. Dal Bosforo, infatti, il neo tecnico dei bianconeri di Turchia avrebbe puntato Arthur Melo e Di Gregorio, in uscita dalla Juventus dopo le non certo felici rispettive parentesi all’ombra della Mole. Una doppia uscita che potrebbe aiutare il mercato della Vecchia Signora.

Juve, possibile doppio “favore” dalla Turchia

Dopo l’irruzione su Dusan Vlahovic con l’offerta da 8 milioni di euro a stagione più maxi bonus alla firma da 5 milioni che non avrà certo fatto piacere a Luciano Spalletti e a Giovanni Carnevali, Vincenzo Italiano prova a “farsi perdonare” da allenatore e Amministratore Delegato, nonché Direttore Generale, della Juventus. Il tecnico ex Bologna avrebbe, infatti, messo nel mirino due esuberi della rosa bianconera, già praticamente con le valigie in mano ma ancora in cerca di una sistemazione.

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Spunta Carnesecchi, il Besiktas chiede lo sconto per Di Gregorio

In prima battuta, l’interesse dei turchi è per Michele Di Gregorio, di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti. Il portiere ex Monza non ha convinto e alla Continassa si continua a sondare strade alternative. Dopo le voci su Alisson e quelle sul “Dibu” Martinez, le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento forte per Alex Meret del Napoli e per Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Il tutto con la candidatura di Guglielmo Vicario sempre sullo sfondo. Per questo, il Besiktas spera in uno sconto ai 15 milioni di euro richiesti da Carnevali per “l’uomo Digre” che, al momento, come riportato da La Gazzetta dello Sport, resta comunque dietro ad Alexander Nübel, classe 1996 del Bayern Monaco.

Italiano vuole Arthur Melo

Passando all’interesse per il metronomo brasiliano, la questione potrebbe essere più semplice e lineare. Appena rientrato dai prestiti tra Girona e Gremio, Arthur è legato alla Juve fino al 30 giugno 2027. Un contratto da ben 5 milioni di euro a stagione, cifra da cui i bianconeri sarebbero ben lieti di svincolarsi. A fornire l’assist perfetto potrebbe essere proprio la presenza a Istanbul di Italiano, che stima l’ex Barça dai tempi della Fiorentina. I due, infatti, hanno incrociato i propri destini nella stagione 2023-2024, quando il classe ’96 giocò anche con discreti risultati al Franchi dopo il fallimentare prestito al Liverpool dell’annata precedente.

Nodo Douglas Luiz

Meno plausibile, invece come spiega la Rosea, che il Besiktas possa puntare i propri fari su Douglas Luiz, altro centrocampista carioca esubero alla Continassa che, però, ha una valutazione decisamente troppo alta per diventare realmente appetibile dalle parti del Bosforo. Dopo sei stagioni oggettivamente negative, però, anche solo riuscire a cedere Arthur risparmiando su un anno di stipendio e, magari, riuscendo a strappare un indennizzo – anche minimo – sul cartellino, per la Juve sarebbe un bel colpo di mercato.

Anche Kessié, Lucumì e Theo nella lunga lista di Carnevali

Un mercato che in entrata vede Carnevali impegnato su più fronti e che, con il Mondiale in corso, si punteggia giorno dopo giorno, ora dopo ora, di nuove indiscrezioni. Le ultime in ordine di tempo parlano di un intensificarsi dei colloqui con il Bologna per Jhon Lucumì e di un inserimento nella corsa a Nicolò Zaniolo. Si registra poi un ritorno di fiamma per Franck Kessié, che con la sua Costa d’Avorio ha quasi fatto lo sgambetto alla Germania. E, infine, in caso di addio ad Andrea Cambiaso – sul quale si potrebbe scatenare una vera e propria asta a livello europeo – è spuntato anche il nome dell’ex Milan, Theo Hernandez. Il tutto senza dimenticare i vari Kolo Muani, Kim Min-jae, Alexander Sørloth e Brahim Diaz, nomi cerchiati in rosso sulla lista di Carnevali.