Mercato Juventus: c'è chi rinnova e chi fa le valigie

Tanti pensieri in casa Juventus. C’è ansia per CR7. Il portoghese scenderà in campo contro la Lituania. I vertici bianconeri sperano che vada tutto per il verso giusto. Intanto, attenzione massima anche al mercato. La finestra invernale è alle porte e potrebbero esserci diverse novità legate alla rosa allenata da Maurizio Sarri. C’è chi sta per rinnovare il proprio contratto e chi, invece, starebbe preparando le valigie.

Il più felice è, indubbiamente, Juan Cuadrado. Il colombiano, classe 1988, pare ad un passo dal rinnovo di contratto con i bianconeri (come confermato dallo stesso Fabio Paratici). Si parla di un prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2020, di due anni. La fumata bianca sarebbe imminente. Dopo il colombiano, toccherà a Wojciech Szczesny.

C’è chi rinnova ma anche chi pensa di cambiare aria. Emre Can, ai margini del progetto bianconero, interessa a diversi club. Il centrocampista tedesco ha fatto sapere di non essere contento e starebbe valutando diverse opzioni (piacerebbe molto al Manchester United). Tra queste ci sarebbe anche il Bayern Monaco, pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per convincerlo a tornare nel club dove si è consacrato a livello internazionale.

A gennaio, sicuramente, se ne andrà anche Mario Mandzukic. Il croato è rimasto a guardare i compagni giocare per tutti i primi mesi della stagione 2019/20. Tanta la voglia di tornare in gioco. Il futuro dovrebbe essere in Premier League ma attenzione anche a inattese sorprese. L’Inter è sempre alla ricerca di un vice-Lukaku.

Da capire anche cosa farà Daniele Rugani. Il difensore, classe 1994, continua a non avere spazio nella Juventus di Maurizio Sarri e, davanti alla possibilità di giocare, con continuità, altrove, potrebbe decidersi a lasciare Torino.

Infine, si parla tanto anche di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, classe 1997, piacerebbe a molti top club, in particolare al Barcellona che, dovesse partire Ivan Rakitic, proverebbe a strappare il giovane centrocampista alla Vecchia Signora. Maurizio Sarri considera Rodrigo Bentancur un elemento fondamentale della propria rosa.

Ovviamente, in caso di partenze, la Juventus si guarderà attorno e proverà a mettere a segno qualche colpo per mantenere la propria rosa a livelli di eccellenza. Tante le opportunità sul tavolo di Fabio Paratici.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 08:44