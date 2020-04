Mercato Juventus: c'è il piano per prendere Chiesa

La Juventus, in attesa di avere informazioni più certe sulla ripresa del campionato, si starebbe muovendo per allestire una rosa ancor più qualitativa per la prossima stagione. Tra i tanti obiettivi nel mirino, attenzione al nome di Federico Chiesa.

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha ribadito l’intenzione di incontrarsi con Enrico Chiesa, padre/agente del gioiello viola (attualmente sotto contratto con il club gigliato fino al giugno del 2022) per trovare un accordo.

La Fiorentina sarebbe disposta ad aumentare lo stipendio di Federico Chiesa, arrivando a garantirgli uno stipendio da top player (4,5 milioni di euro a stagione). Tuttavia, sono tanti i club sulle tracce del fuoriclasse gigliato.

Oltre a Inter, Chelsea e Manchester United, ci sarebbe una Juventus pronta a fare di tutto per anticipare la concorrenza. Ci sarebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, un piano ben preciso da parte della Vecchia Signora per arrivare a Federico Chiesa.

La Fiorentina, se proprio non si arriverà al prolungamento del contratto, proverà a portarsi a casa almeno 70 milioni di euro, possibilmente cash. Questo il valore del cartellino di Federico Chiesa secondo i vertici del club gigliato.

La Juventus non sarebbe intenzionata a spendere 70 milioni di euro (sempre che non decida di privarsi di qualche giocatore, ad esempio Miralem Pjanic). I bianconeri sarebbero dell’idea di mettere sul piatto due giocatori per “favorire” la trattativa. Luca Pellegrini e Cristian Romero sarebbero i due elementi che potrebbero sbarcare a Firenze.

Sia Luca Pellegrini che Cristian Romero sono attualmente in prestito, rispettivamente a Cagliari e Genoa, e, al termine della stagione potrebbero diventare degli asset importanti per grandi movimenti di mercato. Fabio Paratici potrebbe “coinvolgerli” nell’affare Federico Chiesa. Il tutto in attesa di novità sulla possibile ripresa del campionato.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 08:37