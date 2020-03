Mercato Juventus: c'è il piano per prendere Icardi

La Juventus è al lavoro per allestire una rosa ancor più valida in vista della prossima stagione. Sempre più chiara la strategia del club bianconero, intenzionato a fare dei cambiamenti importanti per migliorare il livello qualitativo del club.

Si continua a parlare di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter sta facendo bene a Parigi (20 gol in 31 gare) ma, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe restare al PSG anche il prossimo anno. Il riscatto pare sempre più lontano.

Mauro Icardi, classe 1993, non ha mai nascosto il suo debole nei confronti della Juventus. La voglia di tornare a giocare in Serie A e, in particolare, alla Vecchia Signora sarebbe ben evidente nella mente della punta argentina.

La Juventus avrebbe un piano ben preciso per portare Mauro Icardi a Torino. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto il centrocampista Miralem Pjanic, giocatore stimatissimo da Leonardo, direttore sportivo del club parigino.

Chiaramente, l’eventuale acquisto di Mauro Icardi, costringerebbe la società bianconera a cambiare qualcosa anche a livello di pacchetto offensivo. Gonzalo Higuain, attualmente in Argentina, potrebbe essere “costretto” a lasciare Torino.

Da capire anche la posizione che prenderà l’Inter che, al momento, è ancora proprietaria del cartellino di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, infatti, è in prestito a Parigi. Al momento, comunque, la possibilità che possa tornare a giocare all’Inter è fuori discussione.

Juventus che starebbe anche lavorando per rinnovare il contratto a ben tre senatori, ovvero Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi e Gigi Buffon. Quest’ultimo ha già fatto capire che ha intenzione di continuare a giocare e la Vecchia Signora sarebbe pronta ad accontentarlo.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 08:33