Mercato Juventus, cessione Higuain: parla il padre

Gonzalo Higuain non rientra nelle strategie future della Juventus: il Pipita, che già nella scorsa estate era stato a un passo dalla cessione, ha il contratto in scadenza nel 2021 e la dirigenza bianconera ha intenzione di cederlo per poter monetizzare. Le trattative per il rinnovo dell'ingaggio sono in stallo, e la Vecchia Signora sembra aver scelto per il futuro Paulo Dybala, autore di un'ottima stagione finora a differenza del Pipita, a segno appena 8 volte in 32 partite.

In un'intervista a TycSports, il padre del giocatore, Jorge, ha così risposto alla domanda sul futuro del figlio: "Ha un contratto con la Juventus, un club straordinario nel quale sta benissimo. Ha intenzione di rispettare il suo contratto, poi vedremo cosa succederà. In generale, un argentino che si è affermato in Europa ha voglia di concludere lì la sua carriera".

Tra le alternative di Higuain anche il Monaco o un suo ritorno a casa: "Mi piacerebbe tantissimo se tornasse qui al River Plate, ma dal punto di vista del contesto non sarebbe semplice, non ci sono le condizioni".

Sul rapporto con Cristiano Ronaldo: "Si conoscono da diversi anni, va tutto bene. Nel tridente con Benzema e Cristiano, sono stati i tre migliori marcatori per media realizzativa del club. Prima di essere ceduto, è finito in un circuito mediatico in cui veniva messo in discussione e chiesta la sua partenza".

Poi Jorge Higuain è tornato sull'addio anticipato dalla Nazionale: "Nei confronti di Gonzalo la critica è stata spietata, non costruttiva. Tutta la sua generazione è finita pesantemente nel mirino, ma non parliamo delle critiche oneste che si ricevevano quando giocavo io. La società è cambiata in peggio".

Il Pipita è intanto alle prese con alcuni problemi fisici che potrebbero costringerlo a saltare la partita contro la Spal: l'argentino soffre per il riacutizzarsi di una fastidiosa lombalgia che non gli dà pace.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 17:07