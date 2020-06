Mercato Juventus: cessioni importanti per blindare Dybala

La Juventus è pronta a tornare in campo. All’orizzonte la sfida di Coppa Italia con il Milan. Nel tridente offensivo di Maurizio Sarri ci sarà anche Paulo Dybala che, nelle ultime ore, è stato protagonista assoluto sui media di tutto il mondo.

Dopo le dichiarazioni alla CNN, la Juventus si è attivata per trovare, rapidamente, la maniera di blindare la Joya. Il fenomeno argentino è considerato fondamentale per il presente e il futuro del club bianconero. La sua cessione non è un’opzione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’entourage di Paulo Dybala punterebbe ad uno stipendio da super top player, ovvero 15 milioni di euro a stagione (attualmente l’ex Palermo ne guadagna 7,5). Una richiesta, considerato il momento che attraversa il mondo calcio, decisamente importante.

La Juventus avrebbe comunque un piano per provare ad accontentare la Joya. L’idea sarebbe quella che raccogliere un corposo tesoretto da alcuni cessioni e reinvestire i soldi incassati nel nuovo contratto con cui blindare Paulo Dybala.

In particolare, i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus e favorire così l’accordo con Paulo Dybala sarebbero Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot, quest’ultimo arrivato a parametro zero.

Da seguire con attenzione massima la questione Miralem Pjanic. Il bosniaco, 30 anni, guadagna molto (7,5 milioni di euro). Dovesse lasciare la Juventus (Barcellona e PSG alla finestra), il club bianconero investirebbe 3/4 milioni per lo stipendio del suo erede.

I soldi risparmiati aiuterebbero la società bianconera a formulare una proposta di prolungamento di contratto intrigante per la Joya. L’intenzione sarebbe quella di arrivare a garantire a Paulo Dybala 11/12 milioni di euro a stagione sino al 2024 o 2025.

