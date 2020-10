Mercato Juventus: Chiesa in arrivo, ultima partita con la Fiorentina

Ore decisive per il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. Dopo un lungo corteggiamento i bianconeri sono finalmente decisi ad affondare il colpo, a pochi giorni dalla chiusura della sessione di mercato.

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla formula del prestito oneroso (10 milioni) con obbligo di riscatto purché la valutazione intera del cartellino rimanga tra i 55 e i 60 milioni, mentre il giocatore ha da tempo trovato l’accordo con il club bianconero per un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La telenovela è così arrivata all’ultimo capitolo: la Juve, che potrebbe preferire un prestito biennale, deve prima ultimare le cessioni di De Sciglio e Rugani, e la risoluzione del contratto di Khedira prima di poter accogliere il figlio d’arte. Più ingarbugliata la situazione di Douglas Costa, che ha rifiutato le offerte inglesi ed è pronto ad andarsene solo per il Manchester United. Ma la Juve sarebbe anche disposta a tenere il brasiliano in rosa e procedere comunque per l’arrivo dell’Azzurro.

Improbabile l’inserimento di contropartite nell’affare: nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno di Bernardeschi, ma il giocatore preferirebbe continuare la sua avventura a Torino. No dei viola a De Sciglio e Rugani.

Chiesa potrebbe così giocare la sua ultima partita in maglia viola venerdì, al Franchi contro la Sampdoria, poi dirà addio al club che l’ha visto crescere e lanciato nel grande calcio. La Fiorentina ha già adocchiato i possibili sostituti: è stato già bloccato Callejon, svincolatosi pochi mesi fa dal Napoli, e tiene sempre nel mirino Deulofeu.

OMNISPORT | 01-10-2020 08:25