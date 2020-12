Mercato Juventus, colpo gratis per l'attacco: l'idea di Paratici

La Juventus ha messo gli occhi su Sergio Aguero: l’attaccante argentino, in scadenza di contratto al termine della stagione, non ha ancora trovato l’accordo con il Manchester City per il rinnovo dell’ingaggio e da gennaio sarà libero di trattare con altri club un trasferimento a parametro zero dal prossimo giugno.

Secondo i tabloid britannici il club bianconero è molto interessato al classe 1988, che nei giorni scorsi non ha escluso la possibilità di cambiare squadra e campionato nel 2021: un’opzione che trova d’accordo anche i bookmakers, che danno a una quota molto bassa, 2.50, il trasferimento del giocatore a Torino. Lo riferisce Agipronews.

Il Kun, 256 reti con la maglia del Manchester City, è considerato il rinforzo ideale in caso di una partenza di Paulo Dybala, che a fine stagione potrebbe lasciare i bianconeri se non arriverà l’accordo per il rinnovo del contratto.

Il tecnico dei Citizens Guardiola si è così espresso sul futuro di Aguero nei giorni scorsi: “Non è ancora al meglio della condizione, non dimentichiamo quanto sia stato fuori e che appena rientrato si è fatto male di nuovo. Ha bisogno di trovare la condizione migliore, le qualità per fare gol le ha sempre avute e sempre le avrà. Il rinnovo? E’ un ragazzo che merita di avere una conversazione onesta con il club per capire quale sia la migliore soluzione per entrambi”.

Il suo agente, Hernan Reguera, in una recente intervista aveva aperto a una possibile esperienza in Italia: “Il futuro verrà deciso nei prossimi mesi. Se siamo aperti all’Italia o alla Spagna? Sì. Vedremo cosa vorrà il giocatore”.

OMNISPORT | 22-12-2020 08:45