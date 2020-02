Mercato Juventus: colpo Paratici, è fatta per un ex interista

Novità importanti in arrivo dalla Spagna relative al mercato della Juventus, sempre attiva soprattutto sul fronte terzini, un reparto spesso scoperto per Sarri. Secondo quanto riportano i media spagnoli, gli uomini di mercato bianconeri stanno per chiudere l’acquisto di Alex Telles.

L’ex terzino brasiliano dell’Inter, attualmente al Porto, è stato finora protagonista di una stagione superlativa nel club lusitano, condita da 10 gol e 9 assist in 37 partite. Secondo Don Balon la Juve avrebbe già trovato l’intesa con i Dragoni sulla base di 25 milioni di euro, mentre il giocatore sarebbe pronto a tornare in serie A per riscattarsi dopo l’infelice esperienza nerazzurra.

Chi invece potrebbe lasciare i bianconeri è Alex Sandro, autore finora di una stagione sotto tono con la maglia bianconera.

Sul fronte uscite, possibili novità anche per quanto riguarda il centrocampo. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Blaise Matuidi nonostante il rinnovo del contratto non sarebbe affatto sicuro di continuare a giocare nella Juventus anche nella prossima stagione.

Il rinnovo permetterà al club bianconero di non perderlo a zero, ma Paratici e i suoi colleghi ascolteranno eventuali offerte dall’estero, soprattutto dalla Premier League.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 10:38