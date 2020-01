Mercato Juventus, contatto per Paul Pogba a gennaio

Paul Pogba resta nei pensieri degli uomini di mercato della Juventus: la rottura tra il centrocampista francese e il Manchester United è totale, e secondo le indiscrezioni gli inglesi, esasperati dal comportamento del giocatore negli ultimi mesi, potrebbero decidere di cederlo già a gennaio.

Secondo il Daily Mirror tra i campioni d'Italia e i Red Devils sarebbe già avvenuto un primo contatto, infruttuoso: gli inglesi avrebbero fissato il prezzo del cartellino a 150 milioni di sterline, quasi 170 milioni di euro, una richiesta fuori mercato per un giocatore in scadenza di contratto nel 2021 e ormai infortunato da quattro mesi.

Proprio sul problema alla caviglia si sta consumando un vero e proprio scontro tra l'entourage del giocatore e la società britannica: secondo molti media inglesi si ipotizza che l'infortunio e la possibile nuova operazione alla caviglia siano solo una mossa per velocizzare il divorzio.

Non è un segreto che Raiola spinga per un addio del suo assistito, in direzione Madrid o Torino. In una recente intervista l'agente italo olandese ha chiamato proprio i bianconeri: "Adesso il suo problema è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelè e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve".

La strategia della Juve è temporeggiare fino all'estate per poi provare l'assalto, offrendo una cifra nettamente inferiore a quella richiesta dagli inglesi, magari mettendo sul piatto anche 1/2 contropartite tecniche.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 13:29