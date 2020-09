Mercato Juventus, dalla Serie A spunta l'alternativa a Chiesa

L’acquisto di Alvaro Morata non sarà l’ultimo per l’attacco della Juventus nel calciomercato 2020.

Lo spagnolo sarà quindi il centravanti tanto inseguito, dopo le complicazioni per arrivare prima a Edin Dzeko e poi a Luis Suarez. La società ha fatto il possibile fino alla fine per acquistare il bosniaco della Roma, ma il no di Arkadiusz Milik al trasferimento in giallorosso ha fatto saltare tutto e convinto i dirigenti dei campioni d’Italia a chiudere per Morata. Il tempo infatti stringe e l’attacco di Andrea Pirlo non è ancora al completo.

L’obiettivo è arrivare a un trequartista o a un esterno offensivo che possa rendere più imprevedibile la manovra e dare genialità e al quale dovrebbe fare posto Douglas Costa, fuori dal progetto di Pirlo, ma tutt’altro che convinto sulla possibilità di lasciare Torino. Il brasiliano, che ha mercato in Premier League, si è infatti dimostrato tiepido di fronte all’interessamento di una big come il Manchester United, scettico sullo spazio che potrebbe dargli il tecnico dei Red Devils Ole-Gunnar Solskjaer, così come al sondaggio dell’ambizioso Wolverhampton.

Federico Chiesa è il sogno forse irraggiungibile almeno per questa sessione viste le richieste della Fiorentina, non inferiori ai 70 milioni, che non sembra voler cedere il proprio talento ancora di più a campionato già iniziato, nonostante l’attaccante della Nazionale, già nel mirino della Juve durante il mercato estivo 2019, non sia insensibile al richiamo di un top club che gli permetterebbe di mettersi in mostra a livello internazionale, ma dove dall’altra parte potrebbe giocare con meno continuità, un potenziale ostacolo nell’anno dell’Europeo.

Ecco così spuntare un’alternativa inattesa e non molto più facile da raggiungere che conduce a Joaquin Correa.

L’argentino della Lazio ricopre proprio il ruolo che interessa alla Juventus, potendo agire anche come esterno d’attacco. Purtroppo per i campioni d’Italia, però, la valutazione dell’ex Siviglia è simile a quella di Correa e si avvicina ai 50 milioni. Non sarà certo facile convincere il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ad abbassare le pretese, tanto più a Serie A già iniziata e a poche settimane dall’inizio della fase a gironi di Champions League, dove i biancocelesti, protagonisti finora di un mercato sottotono, torneranno a giocare dopo dodici stagioni.

La Juventus punta su un prestito biennale con diritto di riscatto per un giocatore che sarebbe di fatto l’alternativa a Paulo Dybala, ma la Lazio sembra disposta a parlare solo di un prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 26-09-2020 13:15