Mercato Juventus, dalla Spagna segnali per un grande obiettivo

Interrogato in una recente intervista televisiva a proposito del possibile ritorno di Paul Pogba, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha abilmente dribblato il tema, preferendo concentrarsi sull’attuale stagione, appena iniziato. Peraltro l’insolito mercato 2020 si è concluso un mese fa, eppure la nuova sessione invernale è già alle porte.

L’eventuale ritorno di fiamma dei bianconeri per il grande ex si concretizzerebbe comunque in estate, ma se, nonostante le difficoltà incontrate da Pogba nel primo scorcio di stagione con il Manchester United, sembra che la Juventus abbia accantonato l’ipotesi preferendo concentrarsi su colui che è considerato come il più credibile erede dello stesso Pogba, ovvero Eduardo Camavinga, le notizie che vengono dalla Spagna vanno nel senso opposto e fanno pensare ad una strada più spianata per Pogba.

Il centrocampista francese classe 2002 in forza al Rennes, di origini angolane, è infatti dato vicino al Real Madrid, una delle squadre più interessate a Pogba.

Camavinga ha confermato le doti che gli erano già riconosciute anche nelle prime partite disputate in Champions League al punto di entrare già nel giro della Nazionale maggiore, con la quale ha esordito a settembre trovando già la via della rete contro l’Ucraina.

La concorrenza internazionale è però molto qualificata, e comprende il Paris Saint-Germain, ma secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in particolare da ‘Ok Diario’, il Real avrebbe trovato una base d’accordo con il ragazzo, favorita dal fatto che il contratto del giocatore scadrà già nel giugno 2022.

Proprio per questo motivo i Blancos vorrebbero chiudere l’affare già a gennaio. La Juventus è avvisata: il tempo sta per scadere, ma se il sogno Camavinga dovesse sfumare il Madrid diventerebbe una avversario in meno nell’eventuale corsa al ritorno di Pogba…

OMNISPORT | 12-11-2020 20:05