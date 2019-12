Mercato Juventus: definito il futuro di Mario Mandzukic

E' finita dopo quattro anni e mezzo l'avventura di Mario Mandzukic alla Juventus. L'attaccante croato si trasferisce all'Al Duhail, in Qatar, dove ritroverà l'ex compagno di squadra Medhi Benatia: è lo stesso club che la punta aveva in un primo momento rifiutato la scorsa estate perché sperava di convincere Maurizio Sarri a puntare su di lui.

Mandzukic è già stato avvistato a Doha per la firma e per le visite mediche di rito. Guadagnerà, secondo la Gazzetta dello Sport, uno stipendio più alto rispetto a quello percepito in bianconero.

Il suo ingaggio sarà di 18 mesi, e i bianconeri riceveranno per il suo cartellino circa 5,5 milioni di euro. In questi anni Mandzukic ha vinto 4 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. Quarantaquattro i gol totali in 162 partite tra campionato e coppe.

Punto fermo della Juve di Massimiliano Allegri, Mandzukic non è invece mai stato impiegato da Maurizio Sarri, che fin da subito lo ha escluso dai suoi piani: il giocatore era finito anche nel mirino di Milan e Inter, soprattutto dei rossoneri che lo valutavano in alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Ma nessuna delle due milanesi ha poi espresso un interesse concreto per lui.

Dall'estero erano arrivate anche le ipotesi Batern Monaco, Borussia Dortmund e Manchester United: tutte possibilità sfumate nelle ultime ore.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 13:48