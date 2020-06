Mercato Juventus: doccia gelata per Jorginho

Nel corso dell’intervista concessa a TuttoJuve il procuratore di Jorginho Joao Santos ha commentato le voci di mercato che accostano il suo assistito ai bianconeri: “Apprendo di questi continui rumors soltanto dai giornali, perché nessuno della Juventus mi ha contattato“.

“Maurizio Sarri lo apprezza molto come persona e come giocatore, hanno lavorato molto bene insieme, ma non c’è altro. Il ragazzo pensa solo al Chelsea, ha ripreso ad allenarsi e si sta preparando per l’inizio della Premier. A parte che, a mio parere, è difficile che i bianconeri oggi possano acquistarlo perché non sarà un mercato normale quello che vivremo, a livello economico sarà condizionato dalla pandemia”.

“Jorginho poi ha un contratto in essere con il Chelsea fino al 2023, è il vice capitano ed è considerato un giocatore molto importante per la squadra”.

“Non mi riferisco solo alla Juventus – ha specificato Santos – ma a tutti i più grandi club d’Europa. Sarà difficile sborsare quelle cifre per un solo giocatore. Vedremo un calciomercato diverso quest’anno. Se dovesse succedere, rispondo che il diretto interessato dovrà andare dal Chelsea e parlarne con Marina. Poi valuteremo insieme cosa fare. Questo non sarebbe un problema”.

Nei giorni scorsi Jorginho era stato accostato con insistenza ai campioni d’Italia che, per convincere i Blues, avrebbero voluto mettere sul piatto Federico Bernardeschi, giocatore di grande talento ma discontinuo nella sua avventura a Torino.

Le parole dell’agente dell’ex centrocampista del Napoli però sono una doccia gelata per Paratici che dovrà virare altri profili per non farsi cogliere impreparato nel caso in cui Miralem Pjanic dovesse salutare i compagni. L’ex Roma interessa soprattutto al Barcellona che però non è intenzionato a scambiarlo con Arthur. Nelle prossime settimane i blaugrana formuleranno un’altra offerta alla Juve.

SPORTAL.IT | 02-06-2020 15:00