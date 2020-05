Mercato Juventus: doccia gelata per un obiettivo a centrocampo

Battuta d'arresto nell'affare di mercato che stanno imbastendo la Juventus e il Barcellona, che dovrebbe girare il centrocampista brasiliano Arthur a Torino per ricevere in cambio il regista bosniaco Miralem Pjanic.

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, che davano il talento verdeoro sul punto di dire sì alla Vecchia Signora dopo il lungo corteggiamento, è arrivata la doccia gelata da parte della mamma di Arthur, Lucia Mello, che su Twitter ha ribadito la volontà del giocatore di restare in Catalogna.

"Voglio fare un annuncio: non è così, Arthur è felice al Barça", è il tweet perentorio della donna, in risposta alla prima pagina di un giornale italiano che dava per imminente il passaggio del giocatore alla Juventus.

L'operazione ora è in fase di stallo e rischia di sfumare: Pjanic ha dato da tempo il suo assenso al trasferimento in Spagna, ma la Juventus vuole solo Arthur in cambio, e non accetterà altre contropartite tecniche.

Due settimane fa l'allenatore dei catalani Setien si era espresso così sulla situazione del giocatore: "Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo".

SPORTAL.IT | 24-05-2020 15:47