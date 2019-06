Mercato Juventus, due cessioni di lusso in arrivo

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è a Londra per concludere la trattativa per la cessione di Joao Cancelo al Manchester City. Secondo quanto riporta Tuttosport i dirigenti dei Citizens su impulso di Pep Guardiola hanno accelerato la trattativa per il trasferimento del portoghese in Premier League, per anticipare tutte le avversarie.

Cancelo firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni di euro fino al giugno 2024, mentre il City verserà nelle casse della Vecchia Signora 50 milioni di euro circa. Al suo posto i campioni d'Italia stanno vagliando una serie di nomi, da Kieran Trippier del Tottenham a Elseid Hysaj del Napoli, fino alla novità Ricardo Pereira, terzino destro del Leicester, già seguito un'estate fa.

Cancelo, che lascia i bianconeri dopo una stagione, sarà la prima cessione di lusso in casa Juventus, ma quasi certamente non l'unica. A rischio partenza secondo le indiscrezioni ci sarebbe anche Moise Kean.

Il promettente attaccante bianconero rischia di essere di troppo a Torino dopo il ritorno di Gonzalo Higuain: Sarri lo vede solo come terza scelta al centro del tridente, e difficilmente il giocatore resterà in rosa dopo la scorsa stagione passata per molto tempo in panchina.

La Juventus potrebbe inserirlo nella trattativa con l'Ajax per il trasferimento di De Ligt a Torino. Ma sul giocatore nelle ultime ore è piombato anche l'Everton, club che milita nella Premier League inglese: la società di Liverpool, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto ad investire fino a 30 milioni di euro per il classe 2000.

La Juventus non vorrebbe perderlo, mentre Raiola e l'entourage spingono per una partenza: una esperienza all'estero potrebbe aiutarlo a maturare, dopo i problemi di disciplina evidenziati con l'Under 21. Il ragazzo, insieme a Nicolò Zaniolo, è stato punito da Di Biagio con la panchina contro il Belgio dopo un ritardo ad una seduta tecnica.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 10:51