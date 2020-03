Mercato Juventus: due cessioni di lusso per prendere Paul Pogba

Il centrocampo della Juventus sarà il reparto che cambierà più radicalmente nella prossima sessione di mercato. Fabio Paratici e i dirigenti bianconeri pianificano una rivoluzione importante in mediana: il ritorno di Paul Pogba comporterà un investimento ingente e almeno due sacrifici in quella zona di campo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i primi indiziati a partire sono Sami Khedira e Miralem Pjanic. Il centrocampista tedesco, che percepisce un pesante ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, tornerà in Germania e concluderà lì la carriera.

Il giocatore bosniaco è molto richiesto all’estero, in particolare dal Psg: la Vecchia Signora vuole ricavare almeno 60/70 milioni di euro. Il posto in regia verrà occupato da Bentancur.

Secondo la rosea, prelevare Pogba dal Manchester United costerà ai bianconeri 110 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i milioni per l’ingaggio (almeno 15 a stagione). I contatti con l’agente Mino Raiola vanno avanti da tempo, e la Juventus è nettamente in vantaggio sul Real Madrid, l’altra pretendente.

Recentemente Pogba ha mandato un altro indizio, mostrandosi sui social all’opera nel nuovo campetto casalingo con la maglia bianconera sulle spalle. Lo scopo del video era lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti di due calciatori positivi al Covid-19, come sottolineato dallo stesso Pogba: “Supporto i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e in salute. Lo so che i più sfacciati parleranno della casacca della Juventus, ma sto solo supportando i miei amici. Tutto qui, niente di più”.

Il video ha fatto impazzire i tifosi sui social: nonostante le smentite, il centrocampista vuole lasciare il Manchester United.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 09:31