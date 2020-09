Mercato Juventus, due giocatori in partenza

La Juventus sta per dire addio a Sami Khedira e Mattia De Sciglio. Per il centrocampista turco è stato trovato un accordo per la rescissione del contratto in scadenza a giugno 2021: i bianconeri dovrebbero garantirgli una buonuscita di 3 milioni di euro, secondo quanto riporta Sportmediaset.

Per l’esterno bianconero, sembrano quasi fatti i giochi per il suo trasferimento alla Roma: si parla di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

OMNISPORT | 16-09-2020 11:59