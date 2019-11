Mercato Juventus, due nomi a sorpresa nell'affare Pogba

La Juventus ha ottenuto in casa dell’Atalanta una vittoria molto importante nella corsa allo scudetto, vuoi per la difficoltà del campo in cui è arrivato il successo in rimonta per 3-1, al termine di una prestazione non esaltante, sia perché il risultato è maturato senza la presenza di Cristiano Ronaldo, lasciato a riposo per recuperare dal dolore al ginocchio in vista della partita contro l’Atletico Madrid.

Maurizio Sarri ha attinto come sempre a piene mani dall’abbondanza di alternative a disposizione in panchina. Tra i giocatori subentrati, oltre a Douglas Costa e Ramsey, c’è stato anche Emre Can, protagonista di uno degli episodi discussi della giornata, il presunto fallo di mano non reputato da rigore dall’arbitro Rocchi e dal Var pochi minuti prima della rete del 2-1 segnata da Gonzalo Higuain.

Il centrocampista tedesco ha comunque offerto il proprio contributo per la vittoria dei bianconeri, trovando spazio dopo le frequenti lamentele per lo scarso minutaggio.

Tuttavia l’ex Liverpool resta tra i giocatori deputati a lasciare Torino, durante il mercato di gennaio o al termine della stagione. Tra le società pretendenti al centrocampista, che vorrebbe trovare spazio per non perdere il posto in Nazionale in vista dell’Europeo, c’è anche il Manchester United, dopo che il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha dichiarato apertamente di volere un rinforzo a centrocampo già a gennaio.

I rapporti tra Juve e United sono consolidati anche nell’ottica della possibile trattativa per il ritorno in bianconero di Paul Pogba, che a fine stagione dovrebbe chiudere la propria esperienza bis a Manchester. Emre Can può diventare un’utile pedina di scambio, anche se il nome che più interessa allo United resta quello di Mario Mandzukic, sicuro di lasciare la Juventus già a gennaio.

Attenzione però a un’altra ipotesi, quella che porta ad Adrien Rabiot. Il francese, arrivato alla Juve a costo zero proprio come Can, potrebbe trasformarsi in una succosa plusvalenza: del resto l’ambientamento a Torino procede lentamente e l’ex Psg non è neppure stato convocato per la partita contro l’Atalanta. Con tre contropartite così il ritorno di Pogba alla Juve è più che una possibilità…

