Mercato Juventus, due novità per Pogba: "Giorni contati"

Paul Pogba alla Juventus: ci sono novità nell'affare che sta facendo sognare i tifosi bianconeri. Secondo i tabloid inglesi, il Manchester United ha scelto il sostituto del centrocampista francese: Bruno Fernandes.

Secondo l'Evening Standard, i Red Devils sono in trattativa in questi giorni con lo Sporting Lisbona per acquisire il centrocampista portoghese, che prenderà il posto del campione del mondo, ormai sempre più separato in casa. "In privato i dirigenti stanno iniziando ad accettare che i giorni di Pogba all’Old Trafford siano contati", sono le indiscrezioni riportate dal giornale.

Secondo i rumor, l'arrivo di Fernandes fa da preludio all'approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina dello United, al posto di Solkjaer.

La Juventus è in corsa con il Real Madrid per Pogba, ma anche dalla Spagna arrivano novità positive per Paratici: i blancos sarebbero a un passo dall'ingaggio del centrocampista dell'Ajax Donny Van de Beek. Il Real sarebbe pronto a investire 55 miloni di euro per giocatore, che arriverà nella prossima estate.

Le voci spianano così la strada alla Juventus per Pogba: oltre che sulla volontà del giocatore, i bianconeri possono contare anche sul rapporto con il suo agente Mino Raiola. Il contratto del transalpino è in scadenza nel 2021: lo United dovrà per forza di cose ridurre la richiesta di 100 milioni di euro la prossima estate. E i tifosi della Vecchia Signora continuano a sperare nel suo ritorno.

