Mercato Juventus: due novità spingono Pogba in bianconero

"Zidane ha già il suo Pogba: Valverde": il titolo a tutto pagina del giornale madrileno As spinge Paul Pogba verso la Juventus. Il Real Madrid ha infatti ufficialmente prolungato il contratto a Federico Valverde, 21enne gioiello delle giovanili dei blancos, che sta esplodendo in questa stagione nella mediana agli ordini di Zinedine Zidane.

Il Real si potrebbe così sfilare dalla corsa per il centrocampista del Manchester United, che intanto non vede l'ora di lasciare l'Inghilterra e si sta guardando intorno alla ricerca di pretendenti.

Il francese negli ultimi giorni è stato al centro di un caso: fermo per un problema alla caviglia da fine ottobre, non ha ancora recuperato, e secondo i media iberici il rientro è appositamente ritardato per forzare una sua cessione durante una delle prossime due finestre di mercato.

Non è un segreto che Pogba abbia desiderio di tornare a Torino: i contatti con i giocatori bianconeri sono continui, e l'agente Mino Raiola è a stretto contatto con il club campione d'Italia. I Red Devils sono disposti ad una cessione, ma non sono ancora intenzionati ad abbassare la loro esorbitante richiesta di 120 milioni di euro.

Paratici lavora su due fronti: da una parte cerca uno sconto da parte del club inglese (il contratto di Pogba scade nel 2021), dall'altra è pronto a mettere sul tavolo alcune contropartite. I nomi sono quelli di Emre Can, Mandzukic e anche Rabiot, che non ha brillato nei suoi primi mesi in bianconero.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 15:40