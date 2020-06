Mercato Juventus: Dybala all'Inter? La replica della Joya

"Noi all'Inter? Mai". Paulo Dybala e Douglas Costa hanno giurato amore alla Juventus nel corso di una diretta social su Twitch. I due attaccanti bianconeri, mentre giocavano in rete, sono stati interrogati da un tifoso interista che ha chiesto: "Quand'è che venite all’Inter?". Il brasiliano ha sogghignato, provocando la risata della Joya: "Ha chiesto quando andiamo all'Inter…Mai, caro. Ti dico mai".

L'attaccante argentino è stato accostato anche recentemente al club nerazzurro: Marotta secondo le indiscrezioni avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio la Joya, nel caso partisse Lautaro Martinez.

In una intervista alla CNN, Dybala aveva mandato un messaggio alla Juventus in merito al rinnovo del contratto: "Al momento non c'è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo non è facile per il club, ma altri giocatori hanno rinnovato. Quindi aspettiamo. Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente a un certo punto verranno a parlare. Ma dipende dalla Juventus".

Più complicata la situazione di Douglas Costa, che non è considerato incedibile da Sarri e potrebbe essere usato da Paratici come pedina di scambio sul mercato al termine della stagione. Ma non all'Inter.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 07:55