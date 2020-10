Mercato Juventus: Dybala, futuro in dubbio. Incontro segreto

Paulo Dybala torna al centro delle indiscrezioni di mercato. Lo stallo nel rinnovo di contratto dell’attaccante argentino torna a scatenare le voci sul futuro del giocatore, nonostante sia dalla Joya , sia dalla Juventus , arrivino rassicurazioni sulla permanenza dell’albiceleste a Torino.

La stampa inglese riporta di un forte interesse da parte di alcuni club di Premier League, in particolare del Chelsea , che si sarebbe fatto avanti per un possibile trasferimento già per il prossimo gennaio.

Gli emissari di Abramovich starebbero già parlando con l’entourage del giocatore , a cui assicurerebbero uno stipendio ben più alto di quello che attualmente percepisce in bianconero: la Vecchia Signora valuta il cartellino intorno agli 80 milioni di euro , se arrivasse un’offerta del genere il suo futuro potrebbe essere segnato.

Intanto aumentano le preoccupazioni sulle sue condizioni: l’argentino ha saltato le due ultime partite con la sua Nazionale per problemi fisici. La Joya è reduce da problemi gastrointestinali che hanno convinto il ct Scaloni a risparmiargli la trasferta in Bolivia.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Dybala potrebbe addirittura non partire alla volta di Crotone e le scelte in attacco sarebbero praticamente obbligate. Punto fermo del reparto è il nuovo acquisto Morata, rimasto a Torino durante la sosta per lavorare e assimilare gli schemi di Pirlo. Il Maestro potrà anche contare su Kulusevski e forse Chiesa , mentre dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid.

OMNISPORT | 16-10-2020 10:09