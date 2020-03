Mercato Juventus: Dybala-Icardi-Higuain, uno è di troppo

Il forzato stop del mondo del calcio sta permettendo alle società di avere più tempo da dedicare alle future strategie di mercato. In casa Juventus ci sono tante decisioni complicate da prendere, soprattutto per quanto concerne l’attacco.

Paulo Dybala è la priorità. La Joya, grazie anche alla cura Maurizio Sarri, sta disputando una stagione sontuosa. Il club bianconero punta a blindarlo, rinnovandogli il contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2022.

L’obiettivo è un rinnovo biennale, cercando di accontentarlo economicamente (l’entourage del giocatore avrebbe chiesto 10 milioni di euro a stagione). Cifra che il PSG, da sempre interessato a Paulo Dybala, potrebbe garantirgli se dovesse lasciare Torino.

PSG che dovrà decidere, a sua volta, cosa fare sul fronte Mauro Icardi. La punta potrebbe anche non essere riscattata. In quel caso, la Juventus tornerebbe protagonista. L’ex capitano dell’Inter ha un debole per la Vecchia Signora.

L’eventuale arrivo di Mauro Icardi complicherebbe la situazione in casa bianconera. Un attaccante dovrebbe fare le valigie. Paulo Dybala viene considerato incedibile (almeno per il momento) e, di conseguenza, a rischio conferma sarebbe Gonzalo Higuain.

L’argentino, classe 1987, ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora e, più volte, ha ribadito la sua ferma volontà a giocare con la casacca bianconera sino alla conclusione del suo accordo. Insomma, nessuna intenzione di andarsene.

Un vero e proprio intrigo. Tre giocatori, ossia Paulo Dybala, Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, per due posti, considerato che il futuro di Cristiano Ronaldo non è minimamente in discussione. Una scelta non facile per Fabio Paratici.

