Mercato Juventus: Dybala in bilico, ipotesi scambio con un big

Sempre meno protagonista della Juventus (nella trionfale trasferta di Barcellona ha giocato appena cinque minuti, a risultato ampiamente acquisito), Paulo Dybala è un uomo con la valigia pronta. Secondo quanto riportato dal portale internazionale ‘The Athletic’ potrebbe essere lui la pedina di scambio per arrivare a Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, con un brillante passato proprio in bianconero.

La Juventus e i Red Devils erano già arrivati molto vicini ad un accordo nell’estate 2019: allora la pedina di scambio per l’argentino doveva essere Romelu Lukaku, ma il veto di Dybala, che non voleva lasciare la Juventus, bloccò la trattativa e il bomber belga finì all’Inter.

A distanza di oltre un anno, però, molto è cambiato. Dybala è sceso nelle gerarchie di Andrea Pirlo, che gli preferisce ormai stabilmente Alvaro Morata, e La Joya ha molti meno motivi per sorridere, visto anche che la trattativa per il rinnovo del contratto è ancora in fase di forte stallo. Nessuna novità di rilievo c’è stata in questo senso e l’impressione è che l’addio di Dybala sia ogni giorno più vicino.

Ed è proprio qui che si reinserisce il Manchester United, che non ha mai smesso di seguire il talento argentino: l’idea, alimentata dalle suggestioni di Mino Raiola nella giornata di martedì, è ancora quella di uno scambio alla pari, che riporterebbe Paul Pogba in maglia bianconera a fine stagione, a cinque anni di distanza dall’addio all’Italia.

C’è adesso da capire come si muoveranno i club: la trattativa potrebbe completarsi al termine della stagione, ma se i malumori tra Pogba e lo staff dei Red Devils e quelli fra l’entourage di Dybala e la Juve per il rinnovo dovessero continuare, non è detto che non si possa anticipare il tutto già fra pochissime settimane, durante la sessione di mercato invernale.

OMNISPORT | 09-12-2020 13:05