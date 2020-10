Mercato Juventus: Dybala scontento, lo United ci pensa

L’inizio di stagione della Juventus non è stato dei migliori. La squadra di Andrea Pirlo sta soffrendo, in attacco, la mancanza delle due sue superstar Cristiano Ronaldo, fermato dal Covid-19, e Paulo Dybala, non ancora al top della formazione.

A Crotone è finita 1-1 con Paulo Dybala in panchina a guardare i compagni giocare per tutta la partita. Andrea Pirlo, nel post match, si è difeso: “Non c’è stata occasione per fargli fare minuti”. L’argentino non l’ha presa bene.

Immediato il tweet polemico (poi rimosso) e, in generale, non l’umore a mille per la Joya che vuole sentirsi al centro del progetto bianconero. Come se non bastasse il rinnovo del contratto è in totale stand-by.

Le posizioni sarebbero ben delineate: l’entourage del giocatore vuole rinnovare l’accordo con la Vecchia Signora (in scadenza nel 2022) a cifre importanti. Si parla di una richiesta di ingaggio pari a ben 20 milioni di euro netti a stagione.

Una richiesta che la Juventus considera troppo elevata. Ad oggi, l’argentino guadagna circa 7,5 milioni all’anno. L’idea della società bianconero sarebbe trovare un compromesso attorno ai 10/12 milioni di euro netti.

Un “tira e molla” che sta incuriosendo diversi top club interessati alla Joya. Attenzione al Manchester United che, non dovesse arrivare la classica fumata bianca riguardo al tema rinnovo, potrebbe farsi avanti in maniera importante.

Da ricordare che i Red Devils hanno sempre la carta Paul Pogba da giocarsi (molto stimato dalla Juventus). Già in passato il Manchester United aveva provato, in maniera insistente, a strappare Paulo Dybala alla Juventus.

OMNISPORT | 19-10-2020 07:42