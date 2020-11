Mercato Juventus: Dybala sfiduciato, nuove voci sul futuro

Continua il momento nero di Paulo Dybala. Lasciato inizialmente in panchina da Andrea Pirlo contro la Lazio, l’attaccante della Juventus è entrato nella ripresa per Cristiano Ronaldo e ha lasciato il segno, in negativo, commettendo un errore nell’azione che ha portato al pareggio dei biancocelesti ad opera di Caicedo.

La Joya appare non solo fuori condizione, ma anche poco concentrato e avulso dal gioco bianconero, quasi sfiduciato. Si sussura di un rapporto mai decollato con Andrea Pirlo, e giungono nuove indiscrezioni su un possibile addio nella prossima estate, se non già tra pochi mesi, a gennaio. Il nervosismo di Crotone e lo scontro con Paratici hanno incrinato qualcosa nell’ambiente, e l’apatia mostrata in campo nell’ultima uscita non fa che addensare i dubbi sulla sua permanenza a Torino.

Dybala avrà due settimane di tempo per ritrovarsi: l’argentino ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale per problemi “genito-urinari che necessitano di un periodo di pausa e accertamenti”, fa sapere la federazione di Buenos Aires. Nulla di preoccupante: filtra di ottimismo, almento da questo versante, per il giocatore.

Nelle scorse settimane era filtrata la notizia di un forte interesse del Chelsea. La posizione della Juventus è chiara: il club bianconero valuta Dybala intorno agli 80 milioni di euro, e considererà offerte a partire da quella cifra.

