Mercato Juventus: è arrivata l'offerta ufficiale per un big

La Juventus si prepara a fare cassa: è arrivata l’offerta ufficiale per Emre Can. Il centrocampista tedesco, fuori dai piani di Maurizio Sarri, è pronto a lasciare Torino per tornare in Bundesliga, al Borussia Dortmund, il club che si è fatto avanti nelle ultime ore.

Il club giallonero ha deciso di accelerare i tempi dopo l’inserimento dell’Everton nelle trattativa: la società tedesca ha stabilito da tempo di puntare sul 26enne della Juventus, escluso dalla lista Champions ad inizio stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport è in programma in serata una telefonata tra il ceo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke e il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in ottimi rapporti considerata la collaborazione all’Eca, per sbloccare definitivamente l’affare.

L’offerta dei tedeschi dovrà essere almeno pari a 35 milioni di euro, la cifra minima richiesta dalla Vecchia Signora per la cessione del giocatore teutonico.

Emre Can, che non vede l’ora di tornare a giocare in Champions League e punta a restare nel giro della Nazionale in vista di Euro 2020, è pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare in Germania: spalmerà il suo contratto con i bianconeri (sei milioni di euro l’anno fino al 2022) su più stagioni.

Secondo il quotidiano tedesco Kicker, il Dortmund, che ha appena ingaggiato Haaland, finanzierà il colpo con la cessione dell’attaccante Paco Alcacer.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 17:23