Mercato Juventus: è arrivata un'offerta per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in serata sfiderà i campioni del mondo della Francia in Nations League, ma in Portogallo stanno facendo più rumore in queste ore le indiscrezioni riportate dal quotidiano lusitano Record, da sempre vicino alla vicende di CR7. Secondo il giornale, il Manchester United da alcune settimane sarebbe in pressing sull’entourage dell’attaccante della Juventus per un possibile ritorno in Premier League.

In particolare, Record riporta di un’offerta già formulata dai Red Devils all’agente del giocatore, Jorge Mendes: una proposta di contratto importante per un ritorno a Manchester, dove il cinque volte Pallone d’Oro ha già giocato dal 2003 al 2009.

Sempre secondo il quotidiano, la Juventus potrebbe aprire alla cessione di Ronaldo se in questa stagione non arriverà molto avanti in Champions: il maxi ingaggio del giocatore pesa moltissimo sulle casse del club bianconero, già provate dalla pandemia.

Ronaldo è seguito anche dal Psg, tanto che lo stesso ct della Francia Didier Deschamps ha commentato le indiscrezioni: “Ronaldo al PSG? Tutto è possibile nel calcio ma lui è con un grande club, la Juventus, che è molto felice di averlo, come gli altri suoi ex club. Se è probabile che venga a Parigi, non lo so. Ma è uno dei giocatori che hanno avuto più continuità negli anni ai massimi livelli. E continua, vuole ancora battere dei record”.

“È un grande giocatore, non ho intenzione di dire ciò che potrebbe o non potrebbe fare. Ronaldo è uno dei migliori a livello mondiale da molti anni. Ovviamente per il giocatore che è, per quello che è capace di fare, quello che ha fatto e quello che può rappresentare a livello mondiale, attira l’attenzione su di lui e sul club in cui gioca. Lo è sempre stato”.

