Mercato Juventus: è corsa a due per il nuovo bomber

La Juventus ha fretta di regalare all’Andrea Pirlo il nuovo attaccante. Dopo tante riflessioni, la dirigenza bianconera avrebbe ridotto la lista dei papabili a soli due nomi, ovvero Luis Suarez e Edin Dzeko.

Sul fronte Pistolero ci sarebbero delle novità. Il Barcellona, secondo il Telegraaf, avrebbe chiuso con il Lione per Memphis Depay (25+5 milioni di euro). L’arrivo del 26enne attaccante del Lione potrebbe significare l’addio certo di Luis Suarez.

La Juventus è in continuo pressing sul 33enne attaccante uruguaiano. La dirigenza bianconera lo considera un profilo ideale per integrarsi alla perfezione con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo per un tridente da sogno.

Luis Suarez starebbe provando, in ogni modo, a liberarsi dal Barcellona, così da trovare un accordo definitivo con la Juventus e iniziare la nuova avventura in Serie A con la casacca bianconera al fianco di CR7, avversario di tante battaglie nella Liga.

Attenzione anche alla pista Edin Dzeko. La Roma si sarebbe avvicinata, secondo Sky Sport, ad Arkadiusz Milik che, dopo tante resistenze, sarebbe ora pronto a trattare con i giallorossi. Trovasse l’accordo con la Roma, “libererebbe” Edin Dzeko.

L’attaccante bosniaco conosce alla perfezione il calcio italiano e ha caratteristiche fisiche che piacerebbero molto ad Andrea Pirlo. La sua fisicità, unita ad una grande abilità a dialogare con i compagni, potrebbe risultare molto utile.

Insomma, corsa a due tra Luis Suarez e Edin Dzeko. La decisione verrà presa il prima possibile. Intanto per il quarto attaccante, la Juventus, secondo diversi media francesi, starebbe valutando Eric Maxim Choupo-Moting, attualmente svincolato dopo l’esperienza al PSG.

OMNISPORT | 15-09-2020 08:07