Mercato Juventus, è in arrivo una cessione in difesa

Non solo mercato in entrata: la Juventus si prepara a salutare alcuni elementi della rosa per fare cassa, anche per ragioni di bilancio. In difesa partirà Daniele Rugani: il centrale bianconero, reduce da alcune settimane difficili dopo il contagio da Coronavirus, lascerà la Continassa nella prossima finestra di mercato.

La Vecchia Signora valuta il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro: il giocatore è richiesto in Italia da Roma e Napoli, mentre all'estero sono interessati diversi club inglesi (Arsenal in primis) e i russi dello Zenit San Pietroburgo. Ogni discorso è però al momento rinviato: Rugani si sta concentrando sul suo recupero dopo la malattia e giovedì ha pubblicato un commovente post in cui ha annunciato di essersi riunito alla compagna incinta, Michela Persico.

"Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme".

E' blindatissimo invece il difensore turco Merih Demiral. Nonostante si moltiplichino le indiscrezioni sul futuro (viene accostato a club di Premier e Liga), la Juventus non vuole assolutamente privarsi dell'ex Sassuolo se non a una cifra considerevole, superiore ai 40 milioni di euro.

Al momento fermo per un grave infortunio ai legamenti del ginocchio, Demiral potrebbe rientrare tra luglio e agosto, e tornare in campo per il finale della stagione, se davvero il campionato riprenderà a giugno.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 10:30