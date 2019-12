Mercato Juventus: furia Pogba, è svolta per gennaio

Il Manchester United ha bloccato ogni operazione riguardante Paul Pogba. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i Red Devils hanno fatto terra bruciata intorno al centrocampista francese, che obbligheranno a restare in Inghilterra almeno fino al termine della stagione.

La società inglese, indispettita dal lento recupero del transalpino dall'infortunio alla caviglia che ha fatto sorgere diversi dubbi sulla sua dedizione al Manchester United, si è infuriata per il video che il campione del mondo ha diffuso in rete che lo immortala in una danza sfrenata al matrimonio del fratello.

Nonostante la volontà del giocatore di andarsene, lo United lo tratterrà fino in estate, e poi cercherà offerte all'altezza nonostante il contratto sia in scadenza nel 2021.

Come prevedibile, la reazione del diretto interessato e dell'agente Mino Raiola potrebbe essere molto dura, si rischia una frattura interna e l'esclusione dalla rosa fino al termine della stagione se le cose precipiteranno.

Pogba, fuori da ottobre, dovrebbe tornare a disposizione di Solskjaer per il periodo natalizio, il momento forse più intenso per il calcio inglese.

Sul giocatore ci sono da tempo la Juventus, che sogna un suo ritorno a Torino, e il Real Madrid: la mossa della società britannica potrebbe favorire i bianconeri, che solo in estate avranno la somma giusta per un investimento di così grande portata.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 11:17