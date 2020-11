Mercato Juventus, futuro Dybala in bilico: scambio all'orizzonte

Sembra sempre più in bilico il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. L’argentino, protagonista di una prima parte di stagione decisamente sottotono, sta anche affrontando la questione rinnovo del contratto senza aver trovato, fino a questo momento, una soluzione. Tanto che la dirigenza bianconera sta pensando di tutelarsi con un possibile scambio sul mercato.

Difficile, infatti, che con la crisi economica che incombe sul mondo del pallone ci possa essere un club disposto ad offrire gli 80 milioni di euro richiesti dalla Juventus per Dybala. Molto più probabile che un top club possa offrire ai bianconeri un calciatore di livello per uno scambio, se non alla pari, almeno dalla differenza minima tra i prezzi dei rispettivi cartellini.

Archiviata l’ipotesi di uno scambio con Eriksen (l’Inter non direbbe no a Dybala, ma la Juventus non ha il danese tra i propri obiettivi), è un ritorno di fiamma del Manchester United per La Joya, secondo quanto riporta ‘calciomercato.it’, a intrigare i bianconeri. I Red Devils, infatti, potrebbero sacrificare sull’altare del mercato Anthony Martial, che in questa stagione ha visto poco il campo e si sta guardando attorno alla ricerca di più spazio.

Il francese, finora, ha disputato nove partite segnando due soli gol tra campionato e Champions League, un ruolino deludente viste le aspettative da sempre riposte sull’ex Monaco. L’allenatore Ole Gunnar Solskjaer gli preferisce ormai Edinson Cavani e una cessione di Martial sembra sempre più probabile.

Restano da capire cifre e tempi di una possibile trattativa, ancora allo stadio embrionale: l’idea è quella di attendere, con tutta calma, la fine della stagione in corso ma non è detto che una definitiva rottura sul versante rinnovo tra Dybala e la Juventus non possa accelerare i tempi dello scambio.

OMNISPORT | 30-11-2020 17:44