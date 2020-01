Mercato Juventus: giorni decisivi per il futuro di Dybala

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere deciso tra poche settimane: sono iniziati i contatti tra la Juventus e gli agenti dell’attaccante argentino per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022.

Dopo aver passato un’estate da indesiderato (per ben tre volte il giocatore è stato a un passo dall’addio), la Joya sta disputando finora una stagione di alto livello, ed è diventato una delle pedine insostituibili per Maurizio Sarri, che per lui ha inventato il nuovo tridente con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Ora Dybala passa all’incasso: nel 2017, quando firmò l’ultimo rinnovo, era il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Gonzalo Higuain. Ora è dietro a Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, e tra poco anche Wojciech Szczesny. Il giocatore si aspetta un netto ritocco dell’ingaggio, e ha fatto capire che gradirebbe restare a Torino.

In caso di mancato accordo, la cessione estiva sarebbe praticamente obbligata, anche in considerazione delle voci che accostano di nuovo con insistenza Mauro Icardi ai bianconeri.

Intanto Dybala in un’intervista al Guardian ha lanciato questo messaggio alla Juve: “Scadenza nel 2022? Non è un periodo corto ma neanche così breve… Vedremo quali sono i piani della Juve, se pensano che me ne possa andare nella prossima finestra di mercato o se vogliono che rimanga. È una decisione del club, è difficile da sapere perché le cose cambiano in un secondo”.

