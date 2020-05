Mercato Juventus: Higuain allo scoperto sul suo futuro

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, in un'intervista all'emittente argentina TyC Sports, ha rotto il silenzio riguardo al suo futuro, e ha commentato l'indiscrezione di mercato che lo accosta al suo ex club, il River Plate.

"Il River mi ha sempre dato tutto: mi hanno fatto crescere, mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra, e di essere acquistato da un top club come il Real Madrid. Chi ha giocato nel River e vede com'è la squadra adesso, pensa: che bello! La squadra di Gallardo è molto contagiosa, ha personalità, cinismo, tutto… Gli attaccanti hanno sempre tante occasioni da rete con questo tipo di gioco".

"Tornare? Non so cosa succederà, posso dire che al momento ho la testa sulla Juve, sono solo concentrato su questo", sono le parole del Pipita, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e secondo i rumor lascerà Torino in estate. Higuain è stato al centro delle polemiche nelle scorse settimane dopo la sua reticenza a rientrare in Italia per riprendere gli allenamenti.

Oltre al River, sulle sue tracce ci sarebbero club inglesi e americani. Sempre più improbabile un prolungamento di contratto con la Juventus: il giocatore però ora è sereno, e in un colloquio con Sarri ha promesso che darà tutto nei prossimi mesi, in cui la Vecchia Signora si giocherà scudetto e Champions League (se riprenderanno le competizioni).

Higuain ha anche parlato di Lautaro Martinez, che potrebbe a breve vestire la maglia del Barcellona: "Per Lautaro è difficile decidere alla sua età. Avevo 18 anni quando è venuto a cercarmi il Real Madrid e non ho certamente rifiutato dicendo: 'No, aspetto di crescere poi vediamo'. Non sai mai cosa può succedere dopo, quindi io ho accettato. Per Lautaro è una situazione molto delicata. Ovviamente non voglio dare giudizi per evitare polemiche, ma quando ti cerca il Barça con Messi… e… io non vorrei essere al suo posto, perché è molto difficile rifiutare".

L'ex Milan e Chelsea si è espresso inoltre su Ronaldo e Messi, che ha avuto entrambi come compagni di reparto: "Sono i migliori del mondo, quindi tendo ad adattarmi al loro stile di gioco e tutto diventa più facile. Sai bene che con gente come loro due ti capiteranno due o tre palle gol importanti e devi essere lucido. Un altro giocatore molto forte è Pedro del Chelsea, ci ho giocato poco ma è molto bravo".

SPORTAL.IT | 22-05-2020 22:18