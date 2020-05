Mercato Juventus: Higuain via, due ipotesi di scambio

Gonzalo Higuain è tornato a Torino e dopo oltre due mesi è pronto a rivedere i suoi compagni della Juventus, ma resterà il tempo necessario per concludere il campionato, prima dell’addio definitivo al bianconero. Si aprono diverse ipotesi sul futuro del Pipita, che potrebbe diventare una importante pedina di mercato per Fabio Paratici.

Sono essenzialmente tre le opzioni per il bomber argentino in caso di addio: la prima è un ritorno al River Plate. L’operazione non è semplice anche per l’ingaggio oneroso del giocatore, ma i Millonarios contano di imbastire un’operazione alla Tevez, inserendo nella trattativa con i bianconeri alcuni giovani promettenti, in particolare Jorge Carrascal. Il 21enne fantasista colombiano è finito nel mirino della Vecchia Signora da alcuni mesi, e secondo fonti sudamericane il River è pronto a metterlo sul piatto per arrivare al Pipita.

La seconda opzione è un possibile affare con il Wolverhampton, che offrirebbe in cambio Raul Jimenez. Il centravanti messicano sta segnando a raffica in Premier League e fa parte della scuderia di Jorge Mendes, l’agente di Ronaldo. La strada è in ogni caso in salita.

Per Higuain si è aperta una terza pista nelle ultime ore: giocare in MLS. Diversi club sono alla ricerca dell’attaccante, che negli Stati Uniti ritroverebbe il fratello Federico, ora trequartista del DC United. Dopo gli addii di Ibrahimovic e Rooney, quello di Higuain potrebbe essere il prossimo nome di grido del calcio oltreoceano.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 11:27