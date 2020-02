Mercato Juventus, i costi del piano per Pogba

La Juventus è già al lavoro per capire come migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. C’è un nome che continua ad essere accostato alla Vecchia Signora ed è quello dell’ex Paul Pogba, pronto ad ascoltare nuove proposte.

Il rapporto tra il Polpo e il Manchester United sarebbe ai minimi termini. Il fuoriclasse francese avrebbe anche confidato ad alcuni compagni di squadra di voler andar via e rimettersi in gioco altrove. Da ricordare che il suo contratto con i Red Devils scade nel giugno del 2021.

Classe 1993, Paul Pogba, al suo quarto anno a Manchester, ha un debole per la Juventus, club in cui ha militato per quattro anni (dal 2012 al 2016). A Torino ha tanti amici, compreso Paulo Dybala che l’ha “chiamato” per tornare in bianconero.

L’operazione è tutt’altro che semplice. Ci sarebbe comunque un piano. La Juventus punterebbe a non spendere più di 100 milioni di euro per strapparlo ai Red Devils. Chiaramente poi bisognerà trovare un accordo per l’ingaggio. Il famoso decreto crescita potrebbe aiutare.

Il club bianconero, per sostenere l’eventuale acquisto di Paul Pogba, potrebbe anche pensare di cedere qualche elemento della rosa attuale. Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Douglas Costa sono giocatori che hanno tanto mercato. Soprattutto il brasiliano.

Tuttavia, non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Paul Pogba. Il francese piacerebbe tantissimo al Real Madrid. Il tecnico Zinedine Zidane lo apprrezza da tanto tempo e farà di tutto per convincerlo a vestire la casacca dei blancos.

Attenzione anche alla pista PSG. La dirigenza parigini, nella persona di Leonardo, sarebbe pronta a vere e proprie follie per farlo diventare la star del PSG, soprattutto se Neymar dovesse, a fine stagione, lasciare Parigi. Insomma, l’asta internazionale non è da escludere.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 10:08