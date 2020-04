Mercato Juventus: Icardi e Wanda Nara a muso duro con l'Inter

L'Italia a tutti i costi: la mossa di Mauro Icardi e Wanda Nara, che in piena emergenza Coronavirus hanno deciso di lasciare Parigi e tornare in Italia con i figli, è un chiaro segnale di mercato che la coppia ha inviato a tutte le parti in causa, in vista della riapertura della sessione estiva. Il riscatto da parte del Psg si allontana: secondo la stampa locale è un addio e non un arrivederci.

"Qui c’è la mia casa, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto, scadeva il contratto. Noi ormai siamo italiani, il mio Paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui", non poteva essere più diretta di così Wanda Nara dalla sua villa in riva al lago di Como: il futuro di Maurito sarà in Italia.

Ci sono tutti gli ingredienti per un tormentone di mercato: la Juventus resta in pole position per il giocatore, ma un ritorno all'Inter complicherebbe non poco i piani di Paratici, considerati i rapporti difficili con Beppe Marotta. I bianconeri spingono per un riscatto del Psg, che poi girerebbe il giocatore al club torinese in cambio di contropartite e soldi: ma ora anche questa pista è in salita.

In Italia oltre alla Juve ci sono le suggestioni Napoli e Milan: i rossoneri hanno allacciato i contatti e conterebbero sull'intenzione del bomber argentino di restare a Milano, ma al momento i conti economici non permettono un'operazione di questo tipo per il Diavolo.

Non mancano le pretendenti all'estero, oltre al Real Madrid c'è il Chelsea: secondo il Sun i Blues, alla ricerca di un nuovo attaccante, vorrebbero convincere la coppia Icardi-Wanda Nara a trasferirsi a Londra. Ma più passano i mesi, più la volontà di Icardi di tornare in Serie A sembra sempre più chiara.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 07:49