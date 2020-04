Mercato Juventus: Icardi o Milik per sostituire Higuain

La Juventus si sta interrogando su come migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. I dubbi sono legati soprattutto al pacchetto offensivo. Il possibile addio di Gonzalo Higuain, al termine della stagione in corso, apre tante opzioni.

La sensazione è che la Vecchia Signora non voglia rischiare di restare con un pugno di mosche in mano qualora il Pipita dovesse, davvero, prendere altre strade (i LA Galaxy lo aspettano in MLS). L’argentino, classe 1987, ha un contratto garantito sino al giugno del 2021.

Da qui la necessità di guardarsi attorno. Nello specifico, ci sarebbero due piste, entrambe valide. La prima porterebbe a Mauro Icardi, accostato più volte al club bianconero. Il secondo nome in gioco sarebbe, invece, quello di Arkadiusz Milik, in forza al Napoli.

L’ex capitano dell’Inter pare voglioso di tornare in Serie A. Il PSG potrebbe riscattarlo (investendo 70 milioni) dall’Inter e poi trattare la sua cessione alla Juventus. Miralem Pjanic è un giocatore molto gradito al club parigino, così come Alex Sandro.

Diversa la situazione del polacco del Napoli. Il rinnovo tarda ad arrivare e David Pantak, agente dello stesso Arkadiusz Milik, non ha escluso un suo addio: “Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo (rinnovo, ndr), allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”, le sue parole a Calciomercato.it.

La Juventus avrebbe messo sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi ma il Napoli sarebbe più orientato ad una soluzione solo cash. Si parla di una valutazione pari a 50 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2021.

Insomma, una corsa a due per prendere il posto di Gonzalo Higuain e diventare un pezzo pregiato della rosa bianconera. Molto dipenderà dalle richieste economiche dei club in gioco e, ovviamente dalla scelta che farà Gonzalo Higuain.

