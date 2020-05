Mercato Juventus: il messaggio di Pjanic ai bianconeri

Indiscrezioni dalla Spagna e dall’Italia lo accostano sempre più insistentemente al Barcellona e al Psg, e secondi molti addetti ai lavori sarà il “big” che verrà sacrificato per innescare il mercato in entrata della Juventus. Ma Miralem Pjanic in una diretta Instagram con il collega del Metz Laurent Agouazi ha mandato un segnale d’affetto ai bianconeri.

“La Juventus è come una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i trofei, pensi che anche tu devi portarlì lì, è un club straordinario“, sono le parole del giocatore bosniaco.

L’aneddoto su Allegri: “Prima di venire alla Juventus, Allegri mi ha detto che voleva mettermi davanti alla difesa. Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare a giocare da mezz’ala”.

Il futuro del giocatore sembra però ormai deciso, la Juve lo offrirà in scambio o al Barcellona per avere Arthur, o al Chelsea per il pupillo di Sarri Jorginho, oppure al Psg, che potrebbe offrire come contropartita Paredes.

Pjanic giovedì ha salutato con un messaggio Instagram Andrea Barzagli, che comunicato la decisione di lasciare lo staff di Maurizio Sarri: “In bocca al lupo grande campione”.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 15:50