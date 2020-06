Mercato Juventus: il Napoli apre allo scambio per la punta

Arkadiusz Milik, questa sera avversario della Juventus nella finale di Coppa Italia, potrebbe vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe aperto alla possibilità di uno scambio, o all'inserimento di una contropartita tecnica in modo da abbassare il prezzo del cartellino del bomber polacco.

La Juventus è pronta a mettere sul tavolo il cartellino di uno tra Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Cristian Romero: il Napoli sarebbe disposto ad accettare solo l'attaccante ex Fiorentina, un nome assai gradito al tecnico Gennaro Gattuso.

Resta però la distanza sulla valutazione dei cartellini: Aurelio De Laurentiis continua a stimare Milik tra i 40 e i 50 milioni di euro, rifiutando lo scambio alla pari con Bernardeschi, valutato dalla società azzurra solo una ventina di milioni di euro.

Le due parti, oltre ai contatti informali di questa sera all'Olimpico, potrebbero rivedersi nei prossimi giorni per provare a trovare un'intesa. Milik, che spinge fortemente per un trasferimento a Torino, è seguito anche dal Tottenham di José Mourinho, che lo vedrebbe bene con Harry Kane nell'attacco degli Spurs.

In vista della partita contro i bianconeri, Milik ha suonato la carica sui social: "Siamo pronti, conta solo vincere", ha scritto sul suo profilo Instagram. Il polacco dovrebbe in ogni caso partire dalla panchina e subentrare in corso d'opera nel tridente composto da Callejon, Mertens e Insigne.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 11:57