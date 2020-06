Mercato Juventus, il piano del PSG per avere Pjanic

A pochi giorni dalla ripresa dell’attività, con la sfida Juventus-Milan di Coppa Italia, si continua a parlare di mercato in casa Juventus. Tanti i bianconeri al centro di diverse voci di mercato. Ovviamente si continua a parlare del futuro di Miralem Pjanic.

Il bosniaco pare destinato a lasciare la Vecchia Signora, nonostante un contratto garantito con i bianconeri sino al giugno del 2023. Il bosniaco, classe 1990, piace a diversi top club, in particolare a Barcellona e PSG. Entrambe sono pronte a offerte importanti per strapparlo alla Juventus.

La Juventus avrebbe, più volte, chiesto al Barcellona, in cambio di Miralem Pjanic, il centrocampista brasiliano Arthur. Al momento la trattativa sarebbe in stand-by, in quanto il centrocampista blaugrana non vorrebbe lasciare il Barcellona per trasferirsi a Torino.

Ci sarebbe ora una nuova opzione legata al PSG. Secondo il Tuttosport, il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino dell’azzurro Marco Verratti per avere, in cambio il bosniaco (inseguito dal PSG da tantissimo tempo).

Una trattativa non semplice che potrebbe essere favorita dall’approdo di Max Allegri sulla panchina del club parigino. Bene ricordare che l’ex allenatore della Juventus è un grande estimatore del forte centrocampista bianconero (insieme hanno vinto tantissimo alla Juventus).

PSG che, per avere Miralem Pjanic, ha provato anche a mettere sul tavolo della trattativa l’argentino Leandro Paredes. Offerta che non piacerebbe molto ai vertici bianconeri che, infatti, avrebbero rifiutato la proposta.

L’idea di avere Marco Verratti, classe 1992, potrebbe invece intrigare Fabio Paratici, soprattutto se Arthur dovesse restare un sogno. Juventus che sta anche pensando ad uno scambio per Federico Bernardeschi, altro giocatore vicino alla cessione.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 08:32