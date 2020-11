Mercato Juventus, il rinforzo per gennaio può arrivare dalla Serie A

La prima Juventus di Andrea Pirlo sta carburando con il trascorrere delle settimane. Ancora imbattuta in campionato e già qualificata agli ottavi di Champions League e l’allenatore subentrato a Maurizio Sarri sta provando a inserire i giocatori portati dall’ultimo mercato, su tutti Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

Alla rosa dei campioni d’Italia sembra però mancare la necessaria dose di creatività e fantasia tra centrocampo e attacco, quella che potrebbe portare un regista di livello internazionale o magari un trequartista.

Il piano per arrivare all’erede di Zinedine Zidane è destinato a prendere forma in estate, mentre in vista del mercato di gennaio la società potrebbe orientarsi su un’operazione meno complessa e più sicura, perché riguardante un giocatore che già milita in Serie A e che risponde alle caratteristiche citate sopra.

Si tratta di Rodrigo De Paul, faro dell’Udinese e vero e proprio obiettivo della Juventus secondo quanto riportato dai media spagnoli.

Stando alle indiscrezioni di ‘Todofichajes.com’, la Juventus vorrebbe fare un tentativo per De Paul già in vista di gennaio. L’ex Valencia milita nell’Udinese dal 2016 e il suo rendimento è andato in crescendo fino a conquistare un posto ormai fisso nella Nazionale argentina, dove ha debuttato nell’ottobre 2018.

Trequartista adattabile anche in posizioni più arretrate del centrocampo, oltre che da esterno d’attacco, letale sui calci piazzati, De Paul è stato a lungo nel mirino anche dell’Inter, che non è però riuscita a chiudere l’affare nelle scorse sessioni di mercato.

La Juventus proverà a fare leva sui buoni rapporti con l’Udinese, che però non vorrebbe privarsi del proprio giocatore più rappresentativo in vista della lotta per non retrocedere che anche quest’anno sembra coinvolgere i friulani.

A scadenza nel 2024, De Paul viene valutato dall’Udinese non meno di 35 milioni. La Juve punta ad ottenere uno sconto e a impostare un’operazione simile a quella conclusa con la Fiorentina pera Federico Chiesa, ovvero un prestito pluriennale con obbligo di riscatto.



OMNISPORT | 28-11-2020 13:02