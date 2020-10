Mercato Juventus: indiscrezioni sul futuro di Ronaldo

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus al termine della stagione: le voci di un presunto addio ai bianconeri a giugno tornano a circolare dopo le indiscrezioni estive. Sulle tracce del fuoriclasse portoghese ci sarebbe il Paris Saint Germain , che secondo l’Equipe sarebbe pronto a tentare il giocatore con un’offerta molto importante.

Ma da Torino arrivano invece conferme sulla permanenza di Ronaldo alla Juventus. Lo stesso giocatore ha dichiarato più volte di voler rimanere e la sua convinzione è quella di rispettare il contratto fino al 2022 . Inoltre il primo impatto con Andrea Pirlo è stato molto buono: da quello che filtra, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe soddisfatto per i metodi di lavoro del Maestro, e non pensa minimamente ad andarsene.

Venerdì CR7 si sottoporrà ad un nuovo tampone , con la speranza di recuperare in tempo per la partita di domenica contro il Verona o al più quella di mercoledì con il Barcellona in Champions League. Il giocatore è totalmente asintomatico e resta in quarantena nella sua villa di Torino, in attesa di novità.

Intanto la compagna Georgina in un’intervista a Paris Match ha parlato del suo primo incontro con Ronaldo: “È stato amore a prima vista . Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, e non avevamo il coraggio di parlarci. Poco tempo dopo è venuto a fare shopping nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Cristiano è una delle persone migliori che conosca. Siamo molto uniti, mi protegge. È una bomba! Mi attrae tutto di lui”.

OMNISPORT | 23-10-2020 08:00